O FC Porto visita na noite deste sábado o Tondela, em jogo a contar para a 26ª jornada da Liga 2020/21. Os dragões voltam a competir, três dias depois do primeiro duelo contra o Chelsea, em Sevilha e para a Liga dos Campeões.



Na equipa de Sérgio Conceição, a grande dúvida chama-se Sérgio Oliveira, ainda com limitações físicas. O FC Porto é segundo classificado, tem 57 pontos e está agora a oito do líder Sporting. O Tondela vem de uma vitória em Guimarães e soma 28 pontos, mais sete do que o primeiro clube abaixo da linha de água.



Veja, na galeria associada, os onzes prováveis para o Tondela-FC Porto.