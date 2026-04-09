Depois do empate do Sp. Braga nesta quarta-feira, agora é a vez do FC Porto entrar em campo para a primeira mão dos «quartos» da Liga Europa.

Os dragões recebem o Nottingham Forest de uma cara bem conhecida. Vitor Pereira, técnico que já liderou os azuis e brancos, regressa agora ao Dragão para desta vez orientar o banco contrário.

O FC Porto vem de um tropeção para a Liga, na receção ao Famalicão, que permitiu a aproximação do Sporting na tabela. A formação inglesa, por sua vez, vem de um fim-de-semana sem competir.

Em comparação com o último onze apresentado, Francesco Farioli deverá apresentar alterações. Surge a dúvida relativamente a Rodrigo Mora, que voltou a treinar esta semana. Porém, não é esperado que jovem médio dos dragões alinhe de início.

Confira, na galeria associada, os os onzes prováveis.

O FC Porto recebe o Nottingham Forest esta quinta-feira (20h), um jogo que terá acompanhamento AO MINUTO aqui no site do Maisfutebol.