A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) anunciou esta quarta-feira o levantamento da suspensão da negociação das ações do Benfica, que tinha aplicado na segunda-feira.

Na altura, a entidade revelou que a decisão de suspender a negociação se prendia com a necessidade de «divulgação de informação relevante ao mercado».

Agora, numa nota enviada esta quarta-feira a CMVM diz que o levantamento da suspensão ocorre «na sequência da divulgação de informação relevante».

Recorde-se que havia uma oferta pública de aquisição (OPA) de ações da SAD do clube, que, segundo apurou a TVI, tinha sido chumbada pela CMVM, mas entretanto o Benfica anunciou que desistiu.

Veja o comunicado da CMVM:

«O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deliberou, nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários o levantamento da suspensão da negociação das ações da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, na sequência da divulgação de informação relevante.»