Nuno Borges garantiu, pelo segundo ano consecutivo, a qualificação para a segunda ronda do Open da Austrália, depois do canadiano Félix Auger-Aliassime ter sido forçar a abandonar o jogo com o tenista português devido a lesão. No final do jogo, o número um português desejou as melhoras ao adversário e falou das expetativas para o próximo duelo.

Sobre o duelo com Félix Auger-Aliassime

«Claro que não é o desfecho que eu queria e desejo-lhe as melhoras, mas obviamente estou muito contente por seguir em frente. Foi uma muito boa vitória para mim na mesma, apesar das dificuldades que ele teve. Acho que não fiz um encontro incrível, mas estava a crescer com o jogo e estava-me a sentir cada vez melhor, a responder melhor.»

Nuno Borges perdeu primeiro «set» (3-6), mas deu a volta (6-4 e 6-4)

«Nas trocas de bola estava bem. Estava bastante calor, mas, ao mesmo tempo, a humidade ajudou a não subir muito. Vou tentar absorver todos os momentos bons deste encontro para levar para o próximo. Estou contente pela minha prestação, acho que me aguentei bem de cabeça, muitos aspetos positivos. Apesar do desfecho não ser aquele que eu queria, acho que fiz uma boa exibição.»

Reencontro com o australiano Jordan Thompson (111.º ATP) na segunda ronda

«Ainda não estou a pensar muito sobre isso hoje, vou pensar mais sobre o assunto amanhã, mas é um jogador que já conheço bastante bem. Não o tenho visto jogar ultimamente, tem estado mais lesionado. Aliás, ele estava mal do pé da última vez quando jogamos aqui. Ele arranja maneira de tornar os encontros bastante físicos e bem disputados. Portanto, é um jogador bastante rápido, não é fácil de fazer winners. Tento me soltar um bocadinho, usar as minhas referências do ano passado, que podem ser boas, para ganhar mais uma vez aqui.»