Open Austrália
Há 1h e 2min
Open Austrália: Coco Gauff estreia-se com triunfo sobre Rakhimova
Jovem tenista norte-americana vai agora defrontar a canhota Olga Danilovic
Jovem tenista norte-americana vai agora defrontar a canhota Olga Danilovic
A tenista norte-americana Coco Gauff, número três do mundo, estreou-se no Open da Austrália com uma vitória sobre a uzbeque Kamilla Rakhimova (93.ª do ranking mundial) por 6-2 e 6-3.
A jovem tenista, de 21 anos, vai enfrentar na segunda ronda a canhota sérvia Olga Danilovic (69.ª).
«Tenho treinado contra uma canhota, Alexandra Eala, porque não há muitas canhotas no circuito. Será uma partida difícil, mas estou ansiosa», disse Gauff no final do primeiro jogo.
Sendo uma das candidatas principais deste torneio, a campeã de Roland Garros em 2025 nunca alcançou uma final em Melbourne, tendo como melhor resultado as meias-finais em 2024.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS