Aryna Sabalenka, número um do mundo, qualificou-se para a terceira ronda do Open da Austrália com um triunfo sobre a chinesa Bai Zhuoxuan em dois sets.

A tenista bielorussa, que atingiu a final do torneio no últimos três anos, com conquistas em 2023 e 2024, superou o duelo com a 697.ª classificada do ranking WTA, proveniente da fase de qualificação, em apenas uma hora e 12 minutos, vencendo pelos parciais de 6-3 e 6-1.

Depois de ter perdido a final do ano passado para a norte-americana Madison Keys, a líder do ranking mundial confirmou o favoritismo frente à chinesa, que entrou mal no encontro e chegou a estar a perder por 5-0 no primeiro parcial.

Bai, de 23 anos, ainda respondeu, vencendo os três jogos seguintes, mas Sabalenka, de 27 anos, conseguiu então impor o seu serviço e fechar o set por 6-3.

A história voltou a repetir-se no segundo parcial, com a bielorrussa a conquistar os quatro primeiros jogos antes da chinesa conseguir responder. Desta vez, Sabalenka não tremeu e fechou o set por 6-1.

Na próxima ronda, a bielorrussa vai encontrar a vencedora da eliminatória entre a austríaca Anastasia Potapova (55.ª do mundo) e a britânica Emma Raducanu (29.ª).

