Open Austrália: Sabalenka bate Bai Zhuoxuan e está na terceira ronda
Vitória fácil da número um mundial em pouco mais de uma hora
Vitória fácil da número um mundial em pouco mais de uma hora
Aryna Sabalenka, número um do mundo, qualificou-se para a terceira ronda do Open da Austrália com um triunfo sobre a chinesa Bai Zhuoxuan em dois sets.
A tenista bielorussa, que atingiu a final do torneio no últimos três anos, com conquistas em 2023 e 2024, superou o duelo com a 697.ª classificada do ranking WTA, proveniente da fase de qualificação, em apenas uma hora e 12 minutos, vencendo pelos parciais de 6-3 e 6-1.
Depois de ter perdido a final do ano passado para a norte-americana Madison Keys, a líder do ranking mundial confirmou o favoritismo frente à chinesa, que entrou mal no encontro e chegou a estar a perder por 5-0 no primeiro parcial.
Bai, de 23 anos, ainda respondeu, vencendo os três jogos seguintes, mas Sabalenka, de 27 anos, conseguiu então impor o seu serviço e fechar o set por 6-3.
A história voltou a repetir-se no segundo parcial, com a bielorrussa a conquistar os quatro primeiros jogos antes da chinesa conseguir responder. Desta vez, Sabalenka não tremeu e fechou o set por 6-1.
Na próxima ronda, a bielorrussa vai encontrar a vencedora da eliminatória entre a austríaca Anastasia Potapova (55.ª do mundo) e a britânica Emma Raducanu (29.ª).