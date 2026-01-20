Jannik Sinner, vencedor das duas últimas edições do Open Austrália, qualificou-se esta terça-feira para a segunda ronda do primeiro Grand Slam da temporada, ao beneficiar da desistência do francês Hugo Gaston.

Número dois mundial, Sinner vencia por 6-2 e 6-1 quando o francês, 93.º do ranking, desistiu, ao fim de uma hora e oito minutos de encontro, com o tenista italiano a qualificar-se pela quinta vez consecutiva para a segunda ronda.

Na próxima eliminatória, Sinner vai encontrar o australiano James Duckworth, 88.º do mundo, ou o croata Dino Prizmic, 127.º, que foi repescado depois de ter sido eliminado na qualificação.