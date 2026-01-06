O Open da Austrália vai contar este ano com um montante de prémios recorde, tendo os organizadores anunciado esta terça-feira um aumento de 16 por cento do seu valor, elevando-o para 115,5 milhões de dólares australianos (cerca de 64 milhões de euros).

Os vencedores dos títulos de singulares masculinos e femininos no primeiro torneio do Grand Slam do ano, que tem início marcado para 18 de janeiro, em Melbourne, levarão para casa 4,15 milhões de dólares australianos (cerca de 2,3 ME) cada, um aumento de 19 por cento em relação ao ano passado.

Os jogadores eliminados na primeira ronda receberão cerca de 85.000 euros, enquanto os eliminados na primeira ronda do qualifying receberão cerca de 23 mil euros.

O diretor do torneio, Craig Tiley, disse que isto reflete o compromisso da Tennis Australia em apoiar carreiras a todos os níveis, desde jogadores promissores a campeões do Grand Slam.

«Ao aumentarmos os prémios em 55 por cento desde 2023 e melhorarmos os benefícios para os jogadores, estamos a garantir a sustentabilidade do ténis profissional para todos os concorrentes», acrescentou.

Craig Tiley referiu ainda que a Tennis Austrália, ao apoiar jogadores de todos os níveis, está a «construir um leque maior de talentos e histórias mais envolventes para os adeptos».