Open da Austrália: Francisco Cabral segue para a segunda ronda de pares
Português que faz dupla com Lucas Miedler venceu em dois «sets»
Francisco Cabral, que faz dupla com o austríaco Lucas Miedler, qualificou-se na última madrugada para a segunda ronda da variante de pares masculinos do Open da Austrália.
A dupla venceu o húngaro Fabian Marozsan e o italiano Mattia Bellucci, em dois parciais, por 7-6 (8-6) e 6-2, numa partida que durou uma hora e 21 minutos.
Na próxima ronda, Cabral e Miedler vão defrontar os vencedores do jogo que opõe o checo Adam Pavlasek e o australiano John-Patrick Smith e a dupla formada pelos australianos Patrick Harper e Adam Walton.
O português já tinha dito na semana passada que começou «o ano da melhor maneira», ao conquistar o título ATP250 de Brisbane com Lucas Miedler, batendo os primeiros cabeças de série e campeões em título, Clash (2.º ATP) e Glasspool (1.º ATP).
Uma vitória que permitiu a Francisco Cabral subir ao 19.º lugar do ranking mundial de pares.
Francisco Cabral e Lucas Miedler encerraram a temporada de 2025 com chave de ouro no Campeonato Helénico da Vanda Pharmaceuticals, onde conquistaram o terceiro título ATP do ano.
Cabral e Miedler formaram dupla pela primeira vez em abril de 2025, tendo conquistado no primeiro ano juntos os títulos em Gstaad, Hangzhou e Atenas.