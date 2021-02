O tenista espanhol Rafael Nadal e a número um mundial, Ashleigh Barty, qualificaram-se este sábado para os oitavos de final do Open da Austrália.

Num dia em que as bancadas estiveram vazias, na sequência do confinamento decretado pelo governo do estado de Victoria, devido a um surto do novo coronavírus num hotel destinado a quarentenas, o número dois mundial derrotou o também esquerdino britânico Cameron Norrie (69.º ATP) em três sets, pelos parciais de 7-5, 6-2 e 7-5, ao cabo de duas horas e 14 minutos.

Depois de eliminar Norrie no encerramento da jornada na Rod Laver Arena, Nadal, detentor de 20 títulos do Grand Slam, um dos quais conquistado em 2009 em Melbourne, vai disputar o apuramento para os quartos de final com o italiano Fabio Fognini (17.º ATP), que bateu o jogador da casa Alex de Minaur (23.º ATP), por 6-4, 6-3 e 6-4.

À semelhança de Nadal, Stefanos Tsitsipas, sexto colocado no ranking ATP, deu mais um passo rumo à segunda semana do torneio, ao afastar facilmente o sueco Mikael Ymer (95.º ATP), seu parceiro de treinos durante a quarentena, em três sets, pelos parciais de 6-4, 6-1 e 6-1, em uma hora e 34 minutos.

Consumado o triunfo, Tsitsipas, semifinalista em 2019, vai defrontar o italiano Matteo Berrettini (10.º ATP), que vai estrear-se nos oitavos de final em Melbourne, após o desafio equilibrado e ganho ao russo Karen Khachanov (20.º ATP), por 7-6 (7-1), 7-6 (7-5) e 7-6 (7-5), mesmo tendo sido assistido a uma lesão abdominal em court.

Tarefa bem distinta foi a do russo Daniil Medvedev, número quatro mundial, obrigado a jogar cinco partidas para derrotar o sérvio Filip Krajinovic, em três horas e seis minutos, com os parciais de 6-3, 6-3, 4-6, 3-6 e 6-0.

Medvedev, que conquistou os últimos três torneios disputados - Masters 1.000 de Paris, ATP Finals e ATP Cup -, e somou a 17.ª vitória consecutiva para se qualificar, pelo terceiro ano consecutivo, para os oitavos de final, vai medir forças com o norte-americano Mackenzie McDonald (192.º ATP), depois do triunfo deste ante o sul-africano Lloyd Harris, por 7-6 (9-7), 6-1 e 6-4.

Ao contrário de Medvedev, que alcançou a primeira vitória da carreira num quinto set, o compatriota Andrey Rublev, oitavo classificado da hierarquia mundial e campeão da ATP Cup com a Rússia, precisou apenas de uma hora e 32 minutos na Margaret Court Arena para ultrapassar o espanhol Feliciano Lopez, por 7-5, 6-2 e 6-3.

O próximo adversário de Rublev, um dos jogadores em melhor forma esta temporada, será o norueguês Casper Ruud (28.º ATP), que se impôs ao moldavo Radu Albot, pelos parciais de 6-1, 5-7, 6-4 e 6-4, para igualar o desempenho do seu pai, treinador e antigo jogador, Christian Ruud, que marcou presença nos oitavos de final em Melbourne em 1997.

Na competição feminina, a surpresa da jornada foi proporcionada pela checa Karolina Pliskova, atual número seis do ranking WTA e antiga líder mundial, que cedeu perante a compatriota Karolina Muchova (27.ª WTA), por duplo 7-5, depois de ter chegado a comandar o segundo parcial por 5-0.

Entre as restantes favoritas, a australiana Ashleigh Barty consumou o regresso aos oitavos de final do Open da Austrália, ao derrotar a russa Ekaterina Alexandrova, por 6-2 e 6-4, após ter estado em desvantagem por 0-2 no primeiro parcial e 2-4 no segundo, não tendo contado com o habitual apoio do público na Rod Laver Arena.

Barty, que procura tornar-se na primeira jogadora da casa a conquistar o título em Melbourne desde Christine O’Neil, em 1978, vai discutir o acesso aos quartos de final com a norte-americana Shelby Rogers (57.ª WTA), que superou a estónia Anett Kontaveit, por 6-4 e 6-3.

A ucraniana Elina Svitolina, número cinco WTA, por sua vez, assinou um triunfo fácil sobre a cazaque Yulia Putintseva, por 6-4 e 6-0, em uma hora e 23 minutos, e agendou encontro com a norte-americana Jessica Pegula (61.ª WTA), vencedora do embate com a francesa Kristina Mladenovic, com os parciais de 6-2 e 6-1.