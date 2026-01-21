Open Austrália: Nuno Borges está outra vez na terceira ronda
Número um português bateu australiano Jordan Thompson num jogo que teve mais de três horas
Número um português bateu australiano Jordan Thompson num jogo que teve mais de três horas
Nuno Borges qualificou-se para a terceira ronda do Open da Austrália, pelo segundo ano consecutivo, depois de bater o australiano Jordan Thompson em quatro parciais.
O australiano, 111.º do ranking ATP, tinha vindo da qualificação, mas conseguiu surpreender o número um português no primeiro set no tie break, por 7-6 (11-9), num arranque de jogo que demorou mais de uma hora.
No entanto, o tenista da Maia conseguiu impor o seu favoritismo nos dois parciais seguintes, que venceu por 6-3 e 6-2.
O experiente jogador natural de Sidney, de 31 anos, respondeu no quarto parcial, em que chegou a ter uma vantagem de 4-1. Borges ainda recuperou e venceu os cinco jogos seguintes para fechar o set em 6-4 e, desta forma, fechar também o encontro ao fim de três horas e quatro minutos.
Na terceira ronda do primeiro major da temporada, Borges vai enfrentar o norte-americano Learner Tien (25.º cabeça de série do torneio), que venceu, também na última madrugada, o cazaque Alexander Shevchenko (97.º), em quatro parciais, por 6-2, 5-7, 6-1 e 6-0.
Na edição de 2025 do torneio de Melbourne Park, o português de 28 anos foi eliminado na terceira ronda por Carlos Alcaraz, atual líder do ranking mundial.
Jaime Faria eliminado
Entretanto, Jaime Faria foi eliminado, pelo segundo ano consecutivo, na segunda ronda, apesar de ter conquistado um parcial frente ao russo Andrey Rublev, 17.º do ranking ATP.
No encontro em Melbourne Park, o russo de 28 anos precisou de quase três horas para impor o seu favoritismo e bater o tenista do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis, 151.º do mundo, em quatro sets (6-4, 6-3, 4-6 e 7-5).
Na terceira ronda, Rublev vai defrontar o argentino Francisco Cerundolo, 18.º cabeça de série do torneio.