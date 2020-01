Djokovic e Federer asseguraram esta madrugada a presença nos quartos de final do Open da Austrália.



O primeiro a entrar em court foi o sérvio. Na Rod Laver Arena, o antigo número 1 mundial não teve dificuldades para superar Diego Schwartzman, da 14.º da hierarquia mundial pelos parciais de 6-3 e duplo 6-4.



Por sua vez, o suíço começou mal frente a Fucsovics e perdeu a primeira partida por 4-6. A partir daí Federer elevou o seu nível de jogo e venceu com relativa facilmente os seguintes parciais: 6-1, 6-2 e 6-2.



Raonic despachou Cilic em três partidas (6-4, 6-3 e 7-5) e Sandgren, 100.º do ranking ATP, continua a ser a surpresa da prova e bateu Fabio Fognini por 7-6 (5), 7-5, 6-7 (2) e 6-4.



No quadro feminino a número um mundial, Ash Barty, precisou de três partidas para bater Alison Riske: 6-3, 1-6 e 6-4. Por sua vez, Kvitova suou mas acabou por alcançar os quartos de final frente à grega Sakkari (7-6, 3-6, 6-2).



Nota ainda para a eliminação de Gauff. A jovem norte-americana de 15 anos, que tinha batido a campeão em título Naomi Osaka, caiu frente à compatriota Kenin por 7-6 (5), 3-6 e 0-6.