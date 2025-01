Está feita história na Austrália. Madison Keys, número 14 mundial venceu a número um, Aryna Sabalenka e conquistou o Open da Austrália na vertente feminina.

Na Rod Laver Arena e ao longo de pouco mais de duas horas, a tenista norte-americana foi mais forte e venceu por 1-2.

Keys começou melhor, conquistando o primeiro set por 3-6. Sabalenka respondeu no segundo e triunfou por 6-2, mas no final a tenista de 29 anos voltou a ganhar o terceiro e último set por 5-7 e conquistou o primeiro Grand Slam da carreira.

Com este triunfo, Keys sucede a Sabalenka, que tinha vencido as últimas duas edições do torneio.

Veja aqui o último ponto do encontro: