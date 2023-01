Stefanos Tsitsipas, número quatro do mundo, garantiu a presença na final do Open da Austrália. O sérvio derrotou o russo Karen Khachanov por 7-6 (2), 6-4, 6-7 (6) e 6-3 numa partida que durou quase três horas e meia.



No próximo domingo, o grego, de 24 anos, vai defrontar o vencedor do duelo entre Novak Djokovic e Tommy Paul.



Esta é a segunda final de Tsitsipas num Grand Slam depois da presença na final de Roland Garros em 2021.