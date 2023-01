O nome da tenista italiana Camila Giorgi, que está a participar no Open da Austrália, apareceu numa longa lista de uma médica que está sob investigação em Itália por fornecer vacinar e certificados falsos contra a covid-19 para viajar.

Apesar disso, Giorgi, número 70 do Mundo, confirmou que consultou a médica em causa, mas garantiu não ter feito nada de errado. «Fiz todas as vacinas em lugares diferentes, então o problema é dela, não meu. (...) Estou muito calma», disse após vencer a russa Anastasia Pavlyuchenkova na ronda inicial do primeiro Grand Slam da temporada.

Numa conferência de imprensa na qual o tema centrou todas as atenções, Giorgi disse ter sido vacinada pela referida médica e também por autoridades médicas de outros países.

Recorde-se que no ano passado Novak Djokovic foi deportado da Austrália por não estar vacinado contra a covid-19.