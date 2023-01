Rafael Nadal está fora do Open da Austrália.

O tenista espanhol, vencedor da edição transata do primeiro Grand Slam da época, foi eliminado pelo norte-americano Mackenzie McDonald, número 65 do mundo, por claros 6-4, 6-4 e 7-5 num encontro que terminou lesionado.

Já a perder por 4-3 e com um break de desvantagem no segundo set, Nadal correu para chegar a uma bola no lado esquerdo do court e ficou agarrado à anca esquerda. Após perder esse jogo, o maiorquino foi assistido no court e recolheu a seguir aos balneários.

Voltou minutos depois, incapaz de sprintar para chegar a bolas mais exigentes, mas não desistiu. «Não quis abandonar enquanto campeão em título. Quis acabar o encontro», disse mais tarde em conferência de imprensa, reconhecendo ainda assim ter pensado em desistir. «Não conseguia bater a esquerda, nem correr.»

Na box de Nadal, a mulher, Maria Francisca Perello, e o treinador Carlos Moya iam manifestando preocupação enquanto o vencedor de 22 títulos do Grand Slam continuava a lutar contra o próprio corpo. Mas acabou por ceder após perder um equilibrado terceiro set por 7-5.

A derrota de Rafael Nadal no Open da Austrália coloca-o ainda mais em risco de ser apanhado por Novak Djokovic, que busca o 10.º título no Major dos Antípodas e também o 22.º Grand Slam da carreira.