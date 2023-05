A Procuradoria-Geral da República revelou que os seis inquéritos sob investigação do Ministério Público com matérias respeitantes a Benfica, FC Porto e Sporting envolvem um valor global de negócios «seguramente muito superior a 228 milhões de euros».

A nota publicada na página do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (órgão do Ministério Público dependente da PGR) surge como complemento à informação prestada durante as diligências da passada quarta-feira, dia em que foram feitas mais de 60 buscas às instalações dos chamados três grandes e também a escritórios de advogados, de contabilidade e a diversas residências.

De acordo com o DCIAP, dos seis inquéritos que envolvem Benfica, Sporting e FC Porto, dois são relativos a cada um dos clubes e que foram constituídos 120 arguidos no conjunto das investigações ligadas à Operação «Fora de Jogo», que já havia tido diligências semelhantes em 2020. Há ainda outros dois inquéritos que envolvem outros clubes mas com «uma dimensão muito inferior».