Depois de FC Porto e Benfica, também o Sporting confirmou a realização de buscas à SAD leonina no âmbito da operação Fora do Jogo.

O clube de Alvalade informa que a Autoridade Tributária está a efetuar buscas nos escritórios da Sociedade Anónima Desportiva desde as 08h00 da manhã, reportando «a um processo iniciado em 2017».

«A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD congratula-se por colaborar com as autoridades competentes em prol de uma maior verdade desportiva e transparência, contribuindo para a dignificação do futebol português, neste e noutros processos», pode ler-se ainda no comunicado.

Recorde-se que a Autoridade Tributária e a Procuradoria-Geral da República estão a realizar buscas em vários clubes de futebol esta quarta-feira. Em causa estão fraude fiscal e branqueamento de capitais em várias transferências de jogadores.