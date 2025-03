O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, suspendeu quatro diretores, na sequência da reunião de emergência realizada na quarta-feira, convocada a propósito da Operação «Mais-Valia», apurou o Maisfutebol.

Segundo confirmou o nosso jornal, Nuno Moura (Marketing), Paulo Ferreira (Financeiro), Rita Galvão (Recursos Humanos) e Rute Soares (Integridade e Compliance) foram suspensos de funções na FPF de forma preventiva.

A decisão surgiu na sequência dos processos de averiguações instaurados após a reunião de quarta-feira, depois da qual também houve uma reação decidida por parte da FPF.

O organismo prometeu agir contra quem tenha lesado o bom nome da instituição, após as buscas efetuadas pela Polícia Judiciária (PJ) na sua sede, enquadradas na Operação «Mais-Valia».

Na quarta-feira, Paulo Lourenço, secretário-geral da FPF de 2012 a 2018 e um dos dois arguidos da operação - juntamente com o antigo deputado do Partido Socialista (PS), António Gameiro, advogado e professor universitário - apresentou a demissão das funções que ainda desempenhava no organismo federativo.

Houve, ainda, conforme o Maisfutebol teve acesso, um email enviado por Proença aos funcionários, deixando uma «palavra de serenidade» e garantindo que as buscas não representariam «motivo de qualquer perturbação» no trabalho dos funcionários».