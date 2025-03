Fernando Gomes esteve nesta sexta-feira na inauguração da Alameda Fernando Gomes, junto à Cidade do Futebol complexo que foi edificado durante a passagem pela FPF do agora presidente do Comité Olímpico de Portugal.

Em declarações aos jornalistas à margem do evento promovido pela Câmara Municipal de Oeiras, o homem que liderou os destinos da Federação Portuguesa de Futebol entre 2011 e 2025 falou sobre a «Operação Mais-Valia», na qual recaem sobre várias pessoas suspeitas de crime de corrupção, de recebimento indevido de vantagem e de fraude fiscal.

«Se temo vir a ser arguido? Em nenhuma circunstância. Está fora de questão», respondeu de forma lapidar.

Fernando Gomes disse ainda que durante os 13 anos em que liderou os destinos da FPF foram realizadas dezenas de auditorias feitas por uma empresa que era representada pela atual presidente do Conselho Fiscal da FPF. «A Federação tinha duas auditorias quase em simultâneo. Além do Conselho Fiscal, que exercia a sua função, tinha uma empresa de auditoria, por mero acaso, que era representada nesse processo pela atual presidente do Conselho Fiscal da Federação: Raquel Esperança Sismeiro. E nunca nos reportou qualquer tipo de anomalia em todos os relatórios que elaborava trimestralmente. Essa documentação está na Federação Portuguesa de Futebol. Isto são 52 relatórios de auditorias trimestrais que são do conhecimento da atual presidente do Conselho Fiscal da Federação», disse.

Fernando Gomes falou ainda das buscas que ocorreram precisamente no dia em que tomou posse no COI, tendo feito um reparo. «A justiça tem de fazer o seu trabalho. Tem é de ter alguma atuação no cuidado da proteção das pessoas. Há pouco tempo tive uma pessoa muito amiga que desapareceu, que foi enxovalhada publicamente e que no fim foi completamente ilibada. A proteção do nome é uma área fundamental que deve ser preservada em todos os momentos em qualquer investigação. (...) Eventualmente poderiam ter pensado que havia uma tomada de posse do presidente do Comité Olímpico», disse, garantindo que nunca soube, até terça-feira passada à tarde, que a PJ estava a fazer buscas na FPF e também que nunca lhe foi pedido ou exigido acesso a informação privada. «Nunca fui contactado, em nenhhum momento, para acederem ao meu computador ou para me interrogarem. Se foi pedido acesso aos meus emails e recibos de vencimento? Zero. Nunca fui citado para o que quer que seja. Desconhecia até às 15h43 que havia essa operação.»

Pedro Proença, atual líder da Federação Portuguesa de Futebol não marcou presença no tributo a Fernando Gomes, algo que o seu antecessor desvalorizou. «Está presente quem quer estar presente. Não tenho de manifestar a surpresa. Tanto quanto julgo saber, a Câmara Municipal de Oeiras convidou a FPF. Foi com muito gosto que tive aqui o Toni, uma pessoa que prezo muito, uma referência e vice-presidente da Federação. A Federação, como instituição, está representada e isso é o mais importante.»