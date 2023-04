A operação Páscoa 2023 ainda não terminou, mas um primeiro balanço da GNR, até à meia-noite de domingo, aponta para 802 acidentes nas estradas e um total de catorze mortos, 27 feridos graves e 267 feridos leves. Números que contrastam com o ano anterior em que foram registadas apenas três mortes no mesmo período.

Em comunicado, a GNR adianta ainda que, durante o período de fiscalização e patrulhamento intensivo, entre 6 e 9 de abril, fiscalizou 25.204 condutores, dos quais, 362 conduziam com excesso de álcool. Destes, 227 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro de sangue.

Foram ainda detidas 85 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

Das 4.565 contraordenações rodoviárias detetadas, a GNR destaca 2.679 por excesso de velocidade, 384 por falta de inspeção periódica obrigatória, 123 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 130 por uso indevido do telemóvel durante a condução, 239 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinhas para crianças e 157 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

A Operação Páscoa 2023 da GNR vai prolongar-se até terça-feira.

Saiba tudo na CNN Portugal