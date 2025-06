O coletivo de juízes da Operação Pretoriano marcou esta quarta-feira as alegações finais para os dias 30 de junho e 1 de julho, após as defesas terem prescindido de várias testemunhas.

Na 18.ª sessão do julgamento, Luís Gonçalves, antigo administrador da SAD do FC Porto e ex-diretor geral do clube, foi ouvido esta quarta-feira pelo Tribunal Criminal de São João Novo, no Porto, onde relatou os incidentes ocorridos na Assembleia Geral [AG] de novembro de 2023.

«Vi confusões no topo norte [do pavilhão Dragão Arena]. O primeiro episódio foi do lado esquerdo, depois acho que chegaram a vias de facto, não percebi as razões, e foi lá a segurança. A senhora depois passou por nós e foi extremamente mal-educada, chamou-nos de ‘mamões’, a mim e aos funcionários do FC Porto com quem estava», afirmou, arrolado pela defesa de Fernando e Sandra Madureira.

Questionado sobre a proposta de alteração estatutária votada na AG, o antigo dirigente afirmou não estar a par do conteúdo, recordando que a sua responsabilidade se limitava à área do futebol.

Também prestou depoimento António Silva, sócio presente na AG, que destacou o confronto entre Vítor 'Aleixo' e seu filho com Henrique Ramos como o momento que «incendiou» a assembleia.

«Aproximei-me do Henrique Ramos, a única coisa que fiz foi dizer-lhe que era escusado alimentar aquele tipo de discurso», contou.

António Silva admitiu ainda ser sócio da claque «Super Dragões» e disse ter oferecido casa a Fernando Madureira caso o arguido fosse colocado em prisão domiciliária.

Nuno Cerejeira Namora, antigo vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral do FC Porto, teve o seu depoimento antecipado para a tarde desta quarta-feira devido a uma intervenção cirúrgica marcada.

Os 12 arguidos da Operação Pretoriano – incluindo o ex-líder dos «Super Dragões», Fernando Madureira – respondem por 31 crimes, desde coação e ameaça agravada, ofensas à integridade física, instigação pública a crime e atentado à liberdade de informação, relacionados com a AG de novembro de 2023.

Atualmente, Fernando Madureira é o único em prisão preventiva, enquanto os restantes arguidos foram libertados com medidas de coação menos gravosas.

O julgamento, que começou a 17 de março, decorre no Tribunal de São João Novo sob forte dispositivo policial.