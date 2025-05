A defesa de Fernando Madureira pediu liberdade para o antigo líder dos Super Dragões, o único dos 12 arguidos da Operação Pretoriano em prisão preventiva.

Miguel Marques Oliveira, advogado de Fernando e Sandra Madureira, pediu o desagravamento da medida coativa, que considera «desajustada» face ao fim do período de produção de prova pelo Ministério Público (MP). Está previsto que o despacho seja proferido ainda durante esta quinta-feira. Posto isto, a libertação imediata de Madureira é um cenário em hipótese.

O término dos depoimentos das testemunhas aconteceu na 13.ª sessão do julgamento, no Tribunal de São João Novo, no Porto, e o advogado de Fernando e Sandra Madureira argumentou que já não existe um risco de perturbação do normal funcionamento do processo. Além disso, lembrou que o seu representado já não está ligado à claque e que as eleições no FC Porto ocorreram há mais de um ano, portanto, entende que estão reunidas condições de «paz pública».

«O comportamento de Fernando Madureira jamais se revelou um problema para o tribunal. A liberdade de Fernando Madureira não constitui qualquer perigo», defendeu.

A defesa do arguido sugeriu uma medida de coação que passe pela «libertação, com contacto com a mulher», mas admite a implementação de apresentações periódicas e inibição de contacto com os restantes arguidos.

O julgamento retoma na próxima segunda-feira, dia 2 de junho, e começarão a ser ouvidas as testemunhas de defesa.