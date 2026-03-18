Enfim, um discurso lúcido de Rui Costa como presidente do Sport Lisboa e Benfica.

Sábias palavras na Gala Cosme Damião, na Luz, pouquíssimas horas depois de uma noite histórica em... Alvalade.

«Não podemos, nem vamos aceitar de forma alguma, o que se tem passado no futebol português», disparou.

Compreensível. De fato, os encarnados não podem mesmo aceitar aquilo que os próprios têm enxergado.

Não podem aceitar que o Sporting seja o atual bicampeão nacional.

Não podem aceitar que o Sporting esteja a alimentar a esperança do tricampeonato nacional.

Não podem aceitar que o Sporting seja a grande equipe portuguesa na Liga dos Campeões.

Não podem aceitar que o FC Porto seja hoje o líder da Liga.

Não podem aceitar que o FC Porto seja um dos principais favoritos ao título da Liga Europa.

Não podem aceitar que o FC Porto e o Sporting estejam a praticar um melhor e mais consistente futebol.

Não podem aceitar que o Sporting e o FC Porto sejam os responsáveis pelas contratações mais cirúrgicas.

Não podem aceitar mais um investimento acima dos 100 milhões de euros no mercado e pouco (ou nada) ganhar.

Não podem aceitar que uma das suas maiores compras de sempre (Sudakov) seja reserva habitual.

Não podem aceitar que a sua maior compra de sempre (Richard Ríos) praticamente não tenha impacto na equipe.

Não podem aceitar que haja uma troca recorrente de treinador logo no começo de uma temporada.

Não podem aceitar que uma das melhores e mais conceituadas formações da Europa seja tão pouco aproveitada.

Não podem aceitar que a própria comunicação seja motivo de chacota e pesadas críticas em todos os cantos do mundo.

Rui Costa está coberto de razão. O Benfica não pode, de todo, aceitar a atual realidade.

*Bruno Andrade escreve a sua opinião em português do Brasil