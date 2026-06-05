Marco Silva pode ser o treinador certo para o Benfica. Mas a eventual contratação do técnico português será também muito mais do que isso: uma prova decisiva à capacidade de Rui Costa para construir um projeto desportivo consistente.

O percurso de Marco Silva dispensa apresentações. Depois de se afirmar em Portugal, consolidou a sua reputação no estrangeiro, sobretudo em Inglaterra, onde transformou o Fulham numa equipa estável e competitiva da Premier League. Fê-lo sem abdicar de uma identidade clara: equipas organizadas, ambiciosas com bola, capazes de pressionar alto e de explorar a qualidade técnica dos seus jogadores, mas sem cair em dogmatismos táticos.

O seu Fulham partiu frequentemente de estruturas próximas do 4-2-3-1 ou do 4-3-3, mas, ao mesmo tempo, demonstrou capacidade para adaptar comportamentos e estruturas aos adversários e aos recursos disponíveis. E é precisamente essa combinação que torna Marco Silva particularmente interessante para o Benfica. Mais do que um treinador de modelo rígido, é um treinador de princípios. E a principal virtude do seu perfil reside na capacidade para devolver a uma equipa uma identidade competitiva e uma ideia de jogo sustentável.

É justamente disso que o Benfica mais carece. Nos últimos anos, o clube viveu preso entre a urgência de ganhar e a necessidade de reconstruir uma identidade. Os treinadores sucederam-se, os ciclos encurtaram-se e a sensação de projeto foi-se diluindo. A falta de continuidade técnica acabou frequentemente acompanhada por uma perceção de desalinhamento entre as decisões da estrutura e as necessidades das equipas técnicas.

É por isso que Marco Silva representa muito mais do que uma típica escolha de treinador. Representa a derradeira prova dos nove à liderança de Rui Costa.

Marco Silva chega à Luz com um estatuto próprio, adquirido ao longo de anos na Premier League. Não é um treinador em fase de crescimento nem alguém que dependa do Benfica para se afirmar. É um técnico que exigirá coerência, estabilidade e um mercado alinhado com as suas ideias.

Por isso, a discussão não deve centrar-se apenas no treinador. Deve centrar-se também na capacidade da estrutura para o enquadrar. As notícias sobre uma possível renovação significativa do plantel tornam essa questão ainda mais relevante. Mais importante do que os nomes que possam chegar será perceber se existe uma estratégia clara. As contratações servirão uma ideia de jogo ou continuarão a responder sobretudo a oportunidades de mercado?

A resposta determinará grande parte do sucesso do próximo ciclo. Se Rui Costa conseguir criar as condições que Marco Silva encontrou nos melhores momentos da sua carreira, o Benfica poderá finalmente reencontrar um rumo duradouro e uma identidade reconhecível. Mas se o novo ciclo reproduzir os erros dos anteriores, dificilmente a responsabilidade será atribuída apenas ao treinador.

Marco Silva pode ser a escolha certa para o Benfica. Mas, acima de tudo, será a escolha que permitirá avaliar a capacidade de Rui Costa para transformar uma boa decisão numa estratégia vencedora. Se o projeto falhar, desta vez a avaliação recairá inevitavelmente sobre quem escolheu o homem, definiu o rumo e construiu as condições para o seu trabalho.

João Rodrigues dos Santos, Professor de Economia do Desporto e Coordenador Científico da área de Economia e Gestão da Universidade Europeia.