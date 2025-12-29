A 'vitória' do Benfica frente ao Sp. Braga, por 3 a 2, surpreende um total de zero pessoas.

A Pedreira foi, de fato, o palco de mais um gigante resultado imaginário de Rui Costa e companhia.

Não é de hoje que os encarnados estão mergulhados profundamente numa interminável realidade paralela.

O clube da Luz criou um mundo fantasioso onde contrata um (histórico) treinador e ganha um diretor de comunicação.

Onde troca (mais uma vez) o comando técnico logo no arranque da época e a culpa do insucesso é da arbitragem.

Onde abre mão de David Neres para agora lutar nos bastidores por Wesley e André Luiz.

Onde vende Marcos Leonardo com apenas seis meses de casa para tempos depois contratar Franjo Ivanovic.

Onde paga mais de 30 milhões de euros por Sudakov e insiste em Leandro Barreiro como número 10.

Onde contrata três laterais no verão e acaba por ter como primeiro reforço de inverno mais um lateral.

Onde contesta a (inexistente) falta de Richard Ríos em Vítor Carvalho e fica calado sobre o pênalti de Barreiro em Pau Víctor.

Nem todos os contos de fadas são dignos de um final feliz.

*Bruno Andrade escreve a sua opinião em português do Brasil