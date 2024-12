Joãozinho corre pela casa. Está ansioso. Já não há mais unhas para roer. Foram dias a observar ao pormenor aquela árvore esplendida a dominar o canto da sala, sempre iluminada e repleta de embalagens maravilhosas.

Frederico teve um árduo trabalho para conter tamanha inquietação. Prometeu diversas vezes que, na hora certa, tudo aquilo passaria para as mãos do promissor felizardo. Tudo. Da menor caixa ao maior e mais espetaculoso pacote.

Avisou ainda que um velho personagem vermelho, reconhecido internacionalmente e dono de um notável sotaque britânico, seria o responsável por ditar o momento exato para desfazer todos aqueles laços e embrulhos.

Por obra do destino, a tão esperada chegada foi antecipada. Pegou todos de surpresa. Frederico ficou assustado. Joãozinho, por sua vez, não pensou duas vezes e mergulhou naquele mar de presentes.

Era uma prenda melhor do que outra: equipe que jogava de olhos fechados; líder com sobras do campeonato; imagem impactante na Liga dos Campeões; centrais de qualidade para dar e vender; alas para todos os gostos; um prodígio chamado Quenda; um exímio goleador sueco desejado pelo mundo inteiro; um estádio sempre lotado; promessas de mais investimentos.

O Natal acabou por ser prematuro, mas não poderia ter sido mais generoso. Não havia um único coleguinha na vizinhança em crise que não invejasse tantos mimos distribuídos em Alvalade.

No aguardado discurso do dia 24 para 25 de dezembro, Frederico está abatido. Mesmo tendo preparado a melhor e mais farta festa natalina da região, opta pelo disparate de dizer que entregou "presentes envenenados" para Joãozinho. Faça-me o favor!



*Bruno Andrade escreve a sua opinião em português do Brasil