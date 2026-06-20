A seleção portuguesa nem sequer fez dois jogos no Mundial, mas já houve tempo suficiente para dividir o país (e uma fração significativa do mundo). Para muitos, existem apenas dois olhares marcados preferencialmente pelo extremismo.

De um lado, estão os amantes inveterados e eternos protetores de Cristiano Ronaldo. Do outro, os infiéis e inimigos profundos de Cristiano Ronaldo. Ou você ama ou você odeia. Ponto. Uma guerra sem fim.

Lamentavelmente, é assim que grande parte do público (português ou não, tanto faz) tem tratado o maior jogador da história de Portugal e, ao mesmo tempo, o personagem mais controverso do momento.

Se a opção passa pela defesa, você consequentemente é um vendido, um bajulador ou um passador de pano. Se a alternativa vai ao encontro da crítica negativa, você então é um ingrato, um invejoso ou não sabe nada de bola.

Não há espaço para o meio-termo, tampouco para uma análise real e equilibrada. Existe quase uma obrigação moral de comprar uma única perspectiva e, para piorar, morrer abraçado a ela.

Sim, somente os gênios são capazes de, direta ou indiretamente, provocar tamanha discussão (ou divisão). São eles que também te "obrigam" a recordar frequentemente a história durante toda e qualquer avaliação meramente factual.

O festival de conjunções adversativas é um terreno fértil e altamente perigoso. Mas, porém, entretanto, todavia, entre outras. Acima de tudo, é totalmente desnecessário. Inútil.

Eu, Bruno Andrade, tenho memória. Nada apaga o passado. A consagração é plena e intocável. Cristiano Ronaldo precisa viver do presente. As opiniões (respeitosas e construtivas) idem.

*Bruno Andrade escreve a sua opinião em português do Brasil