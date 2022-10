Vlachodimos fez uma defesa monstruosa, David Neres entrou bem na segunda parte, Rafa incomodou a defesa e marcou o (bem trabalhado) gol que definiu o placar, mas Aursnes acabou por ser o dono da vitória por 1-0 do Benfica frente ao competitivo FC Porto.



Longe dos holofotes, o camisa 8 comeu quieto, pelas beiradas, e foi decisivo para os encarnados aproveitarem, de fato, a superioridade numérica no regresso do intervalo. Trouxe equilíbrio para o meio-campo e soltou os companheiros de ataque.



A permanência do norueguês durante todo o jogo vai além do cartão amarelo aos 36 minutos para Enzo, que, apesar de ter saído por causa do risco de expulsão, praticamente não entrou em campo no Dragão - reflexo dos 120 minutos diante do Caldas na Taça de Portugal.



O jogador contratado ao Feyenoord no mercado de verão também terminou amarelado o primeiro tempo, mas, por sua vez, permaneceu na equipe. Roger Schmidt não demonstrou apenas coragem e ousadia. Demonstrou, acima de tudo, inteligência.



A "discreta" atuação do reforço de cerca de 13 milhões de euros tem, sim, muito dedo do alemão. Foi mantido no onze para o duelo com os dragões, ainda que inicialmente numa estratégica posição ofensiva, e cresceu ao ser recuado nos últimos 45 minutos.



O novo "joker" da Luz ditou o ritmo do clássico e, no fim, os seis pontos que separam agora Benfica e FC Porto.

* Bruno Andrade escreve a sua opinião em Português do Brasil