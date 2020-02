«CHUTEIRAS PRETAS» é um espaço de Opinião do jornalista Pedro Jorge da Cunha. Um olhar assumidamente ingénuo sobre o fenómeno do futebol. Às segundas-feiras, de quinze em quinze dias. Pode seguir o autor no Twitter. Calce as «CHUTEIRAS PRETAS».



Dia 9 de outubro de 2015.



A convite do FC Porto, fui em representação do Maisfutebol à apresentação do Relatório e Contas relativo ao exercício de 2014/15. Tive a oportunidade de ouvir a exposição genérica apresentada pelo dr. Fernando Gomes, responsável pela área financeira da SAD, e coloquei-lhe duas questões: uma sobre a ausência de um main sponsor nas camisolas e outra em relação ao impacto positivo que um nome como Iker Casillas poderia dar ao clube.



O tom não podia ser mais otimista. Fernando Gomes falava em «saúde financeira invejável» e acrescentava que o clube era até capaz de «viver sem patrocinador principal».



«O main sponsor deixou de ser imperioso. Ou arranjamos um bom patrocinador ou não vale a pena. Não vale a pena fazer cedências por pouco».



Em traços largos, a SAD apresentou um passivo global de 276 milhões de euros, compensado com um resultado líquido positivo (19,3 milhões) e capitais próprios bastante satisfatórios (83 milhões).



Um ano mais tarde, no mesmo tipo de evento, o administrador mostrava-se mais preocupado e comprometia-se a baixar a massa salarial para os exercícios seguintes.



«Inflacionámos os salários para além do razoável. Em 2013/14 os salários do plantel eram de cerca de 40 milhões de euros e hoje são de 75 milhões de euros. Entendemos que devemos conter e reduzir».



Fernando Gomes anunciou um ambicioso plano de redução salarial: em três anos, até ao exercício a apresentar em outubro de 2019, os 75 milhões de euros da massa salarial teriam de baixar até, pelo menos, um valor a rondar os 55 milhões.



O que sucedeu? O FC Porto teve na época 2018/19 a folha salarial MAIS ALTA DE SEMPRE.



Os dados são oficiais e verificáveis nos Relatórios e Contas.



Dia 10 de outubro de 2019.



Todos os dados financeiros relevantes da SAD do FC Porto pioraram. Em quatro anos, o passivo global passou de 276 milhões para 409 milhões; os capitais próprios da SAD baixaram dos 83 milhões para impensáveis 34,8 milhões negativos; o resultado líquido global desceu de 19,3 milhões para 9,4 milhões.



Só isto chegaria para assustar um portista lúcido, mas há mais: dos 457 milhões conseguidos no contrato com a Altice, a SAD já antecipara nessa altura o recebimento de 201 milhões, verba que permitiu camuflar algumas fragilidades; o custo com o pessoal, esse monstro que Fernando Gomes pretendia esmagar, subiu de 78,9 para 91,6 milhões de euros apenas num ano.



Creio que já perceberam a minha conclusão, mas dou ainda mais três dados para reflexão:



1. Fernando Gomes assumiu que o FC Porto precisa de fazer 65 milhões em mais valias nas vendas até junho de 2020



2. O clube falhou a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões e um encaixe (mínimo) de 44 milhões de euros



3. Pinto da Costa e a sua administração receberam 1,3 milhões de euros só em prémios relativos à época 2018/19. Não entram nestes números os salários dos dirigentes.



Conclusão:



O clássico do dia 8 de fevereiro contra o Benfica é fundamental para o FC Porto? Com certeza. Deixaria os dragões a apenas quatro pontos e ainda perfeitamente ligados no combate pelo título.



Esse jogo e o atraso pontual para as águias são o maior problema do clube? Não. Esse está reservado para o dia 28 de fevereiro (mais dia, menos dia) e para a divulgação do Relatório e Contas relativo ao primeiro semestre da temporada 2019/20.



