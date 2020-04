«CHUTEIRAS PRETAS» é um espaço de Opinião do jornalista Pedro Jorge da Cunha. Um olhar assumidamente ingénuo sobre o fenómeno do futebol. Às quintas-feiras, de quinze em quinze dias. Pode seguir o autor no Twitter. Calce as «CHUTEIRAS PRETAS».



Dias confusos. Dias em que confundo «Trump show» com «show da trampa».



Não confundam medicina séria e competente com a sugestão boçal de um shot de desinfetante.



Não confundam o Brasil com o monumento à ignorância que agora o preside.



Não confundam a sensibilidade democrata de Chico Buarque com a empatia bovina e o preconceito histérico dos bolsominions.



Não confundam o fundamento umbilical da União Europeia com as palavras sujas de um ministro neo-liberal holandês.



Não confundam a Casa da Democracia portuguesa com as palavras asquerosas de um fascista com assento parlamentar.



Não confundam Liberdade com o direito de querer voltar às entranhas nojentas do Estado Novo.



Não confundam o trabalho heroico do nosso SNS com o abuso de pensamento das elites das negociatas PPP.



Não confundam as saudades pelo futebol com a irresponsabilidade de ter futebol antes do tempo certo.



Não confundam confinamento e cautela com passeios de risco num dia quente de sol.



PS: vivemos tempos extraordinários, únicos pela dimensão da calamidade na saúde pública. São tempos tentadores para o assalto ao poder de populistas catavento e ditadorzecos de meia tigela, especializados na produção de fake news e na manipulação de marionetas descerebradas. Aproveitemos a celebração de abril e da revolução dos cravos para erguer a voz democrata e tirar a máscara aos defensores dos «shows da trampa».



«CHUTEIRAS PRETAS» é um espaço de Opinião do jornalista Pedro Jorge da Cunha. Um olhar assumidamente ingénuo sobre o fenómeno do futebol. Às quintas-feiras, de quinze em quinze dias. Pode seguir o autor no Twitter. Calce as «CHUTEIRAS PRETAS».