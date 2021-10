«CHUTEIRAS PRETAS» é um espaço de Opinião do jornalista Pedro Jorge da Cunha. Pode seguir o autor no Twitter. Calce as «CHUTEIRAS PRETAS».

Os traumas deixam esqueletos no armário. Lidar com eles? A melhor forma, dirá qualquer psicólogo, é enfrentá-los. Falar abertamente sobre o elefante gigante que se tenta esconder atrás de um frágil abajur.

Vem isto a propósito da aparição de Sérgio Conceição na sala de imprensa, três dias após os horrores impostos pela besta negra – vermelha, na verdade – que dá pelo nome de Liverpool.

O momento seria sempre desconfortável. Afinal, além do humilhante 1-5, Sérgio Conceição deixara frases em formas de morteiros, bazucas e G3, arrasadoras. O problema é que essas armas – perdão, palavras – levam normalmente tudo à frente.

Assim, o que se pedia ao treinador do FC Porto era simples: esclarecimentos e assunção de culpa, se a sentisse ter. Sérgio deixou as coisas pela rama. A conferência foi rápida e boa parte ds jornalistas ficou sem direito a questioná-lo. O representante do Maisfutebol foi um deles.

No nosso bloco de notas levávamos dez possíveis questões. Já que não nos foi dada a possibilidade de fazê-los no sítio certo, ficam pelo menos ao dispor dos nossos leitores.

1. O FC Porto tem 117 jogos nas Antas/Dragão para a Taça dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões. Só em três deles sofreu mais de três golos, sempre contra o Liverpool. Sente-se incapaz de analisar e parar a equipa de Jurgen Klopp?

2. Elogia-se a intensidade e o andamento da Premier League, mas no ano passado o FC Porto foi competente e competitivo contra o ManCity e o Chelsea. O que diferencia o Liverpool destes adversários?

3. Gestão de Zaidu. Criticou-o publicamente em Famalicão e depois disso só jogou em Madrid e contra o Liverpool, para a Liga dos Campeões. Que lógica está por trás desta gestão?

4. O Liverpool joga sempre com três médios (Fabinho, Jones e Henderson no Dragão). Para equilibrar um jogo de grau máximo de exigência, não seria lógico deixar o meio-campo entregue a – por exemplo - Grujic, Uribe e Sérgio Oliveira?

5. Otávio saiu cedo e insistiu na dupla de médios, colocando Fábio Vieira na direita. Nessa altura não sentiu a necessidade de ter mais um homem no meio? – abdicando, porventura, de Toni Martinez, que pareceu andar perdido.

6. No final do jogo afirmou que a mensagem não passou aos atletas. Que mensagem era essa, que plano tinha para este jogo?

7. João Mário fez um arranque de época muito bom, elogiado até pelo Sérgio. Nos últimos quatro jogos só foi titular uma vez. O que pretende com Corona a lateral direito?

8. Nos últimos três dias sentiu que os jogadores estão «dispostos a levar com este treinador», utilizando uma expressão sua?

9. O que resultou da conversa que teve com o presidente, anunciada pelo Sérgio depois do jogo?

10. Ver um adversário direto – Benfica – a vencer o Barcelona por 3-0 tornou o cenário mais difícil de aceitar?

PS: Sérgio Conceição fez muito bem em anunciar a titularidade de Diogo Costa contra o Paços de Ferreira. Era uma das questões que levávamos para a conferência de imprensa.

