Só não chora quem não tem coração. O líder sobe ao palanque, lê o que lhe escrevem, não responde às questões dos jornalistas e, façam rufar os tambores, comove-se. Ali, a salvo das perguntas incómodas e do contraditório, o senhor Luís Vieira sente-se mais humano do que nunca.



Na verdade, há muito pouco de surpreendente nos gestos e na teatralização. São 17 anos de trono e de uma oposição que só raríssimas vezes o obrigou a colocar os pés na terra e a discutir, ponto por ponto, o seu trabalho no Sport Lisboa e Benfica.



O senhor Luís Vieira habitou-se a reinar a uma só voz. Tudo o que seja debater ideias, dar explicações, escutar propostas é – diz o próprio - «apenas ruído». Os pais da democracia ateniense até dão voltas nas tumbas onde dormem o sono eterno.



Calma, calma, calma. Por favor. Estarei a ser injusto e Vieira, surpresa das surpresas, chora porque quer mesmo chorar? Comove-se porque não tem como não se comover? Talvez sim. Talvez o ainda presidente do Benfica tenha motivos para andar aflito. E chorar.



Não deve ser nada fácil saber que é arguido na Operação Lex, o maior escândalo e a maior descredibilização na história da Justiça portuguesa; e não deve ser fácil assistir, numa altura tão sensível, assistir às demissões dos presidentes das MAG do clube e da SAD; e o que dizer do soco sofrido em Salónica e da proibição de entrada na Liga dos Campeões, ainda por cima num defeso em que o clube da Luz teve o sexto maior investimento no espaço europeu em novos futebolistas?



A isto soma-se a rocambolesca escritura da sua Comissão de Honra com entradas disparatadas e saídas apressadas de políticos (lamentável, dr. António Costa) e a inclusão de nomes que recusam qualquer honra na associação ao nome do senhor Luís Vieira. O famoso Adios, Adieu de José Cid é o mais lamentável dos exemplos.



A vida de Vieira não tem sido um mar de rosas. Saber que a CMVM considera ilegal uma OPA que podia valer um encaixe de 14,6 milhões ao senhor José António dos Santos (o famoso Rei dos Frangos, amigo de Vieira há 50 anos) e saber que o arqui-rival FC Porto agarrou o campeonato e a taça, mesmo extremamente limitado financeiramente... duro, duríssimo.



A lista de agruras é longa e ainda nem chegamos aos outros casos entregues aos morosos timings judiciais. O processo Mala Ciao, os milhões infinitos que deve Vieira a instituições bancárias, o caso dos Emails, a suposta lavagem de dinheiro (cerca de dois milhões) em serviços fictícios de consultoria informática, o dossier E-Toupeira em que o omnipresente e agora empresário de futebolistas Paulo Gonçalves será julgado, enfim, um fardo demasiado pesado para qualquer cidadão comum.



Pensando bem, Vieira chora e tem boas razões para isso. Só em Portugal um homem com este impressionante currículo seria capaz de vencer uma eleição democrática.



PS 1: sondagens à parte, Luís Filipe Vieira é o grande favorito nas próximas eleições do Benfica. Mesmo com a entrada em cena de um antagonista extremamente sério, credível e preparado, como é João Noronha Lopes. Dito isto, assumo a minha extrema dificuldade em acreditar na promessa (mais uma, a enésima) de Vieira, quando diz que este é o seu último mandato. O dirigente só sairá do clube quando tiver mesmo de ser.



PS 2: Tiago Dantas saiu para o Bayern Munique e fontes oficiais do Benfica passaram a informação de que o acordo não incluía uma cláusula de opção de compra. Felizmente, o Maisfutebol tem jornalistas bons e o meu colega Nuno Travassos foi atrás da verdade. O Bayern pode comprar Tiago Dantas por 7,5 milhões de euros em 2021, se assim o entender. Não é por Luís Filipe Vieira ler em público uma mensagem escrita pelo jogador que este passa a ser um bom negócio.