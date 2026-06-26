O MacGyver está entre nós
«Adoro o cheiro a soccer pela manhã» é um diário de viagem de Sérgio Pereira, enviado especial aos Estados Unidos para cobrir o Mundial 2026
«Adoro o cheiro a soccer pela manhã» é um diário de viagem de Sérgio Pereira, enviado especial aos Estados Unidos para cobrir o Mundial 2026
Nós, portugueses, achámos que patenteámos a célebre lei do desenrascanço. Mas não. Antes de mais, havia MacGyver, a célebre personagem do final dos anos oitenta que construía uma bomba com um palito e um canivete-suíço. Para além disso, há o MacGyver que vive em cada americano, sobretudo aqueles do sul da Florida.
A história é simples.
O cenário de caos está montado a cada dia de jogo: a FIFA, com a sua habitual modéstia, confisca todos os parques de estacionamento oficiais em redor do Hard Rock Stadium. Para ajudar à festa, a polícia corta as ruas num raio de quilómetros.
Resultado? Tentar chegar de carro perto do recinto é o equivalente moderno a tentar encontrar o Santo Graal, mas com mais trânsito, suor e buzinadelas.
Ora como qualquer bom empreendedor já sabe, onde existe uma necessidade está uma oportunidade. Vai daí, os moradores das redondezas, donos daquelas típicas casas térreas de madeira, olharam para os seus curtos jardins frontais e não viram relva: viram notas de dólar a piscar.
De repente, qualquer canteiro com três metros quadrados transformou-se num parque de estacionamento VIP.
«Quer ir à bola? Encoste aí o jipe em cima das minhas begónias, o preço é de amigo!»
No fundo, é reconfortante perceber que nós - os portugueses que desenrascam - não estamos sozinhos no mundo. A burocracia pode fechar as ruas todas, mas a alma humana arranja sempre um atalho. Onde a FIFA fecha uma cancela, um morador de Miami abre o portão.
O MacGyver está entre nós.