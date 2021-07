«DRIBLE DA VACA» é um espaço de Opinião do jornalista Bruno Andrade. Pode seguir o autor no Twitter. O que é o «DRIBLE DA VACA»? Jogada no futebol que ocorre quando o jogador finta o seu adversário tocando a bola por um lado e passando por ele pelo outro.

Traição. Desrespeito. Deslealdade. Afronta. São várias as expressões estúpidas usadas para criticar o caminho (que deveria ser) natural de um profissional, independentemente da área de atuação: a sequência da carreira. A bola da vez é João Mário.

Ingratidão é cuspir no prato que comeu, não mudar do Sporting para o Benfica. Ou vice-versa. No esporte, assim como tudo na vida, quando um não quer, dois não brigam. Os leões não quiseram, os encarnados agora querem. Faz parte do jogo.

Obviamente, o sentimento de rivalidade não pode nunca ser totalmente ignorado. Há sempre mais paixão do que racionalidade quando estamos a falar de futebol. Dormir de verde e acordar de vermelho surpreende e assusta. Mas é fundamental levar o contexto em consideração.

João Mário honrou a camisa do Sporting enquanto lá esteve. Vai carregar para sempre a formação em Alcochete, rendeu mais de 40 milhões de euros ao ser vendido e, quando voltou por empréstimo, ajudou a liderar um grupo histórico que colocou fim ao longo jejum de quase 20 anos na liga nacional. Ambos ganharam.

Direito de preferência, cláusula antirrival, polêmica aqui e ali, tanto faz. Estão em segundo plano. A decisão está exclusivamente nas mãos do jogador. É justo discutir, engraçado provocar... e fundamental respeitar.

*Bruno Andrade escreve a sua opinião em Português do Brasil.