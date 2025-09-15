«As minhas equipas jogavam bem nas escolinhas, nos iniciados, nos juvenis e na equipe B.»

O leitor mais desatento talvez possa acreditar que a declaração acima tenha sido feita por Pep Guardiola, Jürgen Klopp ou, sei lá, Telê Santana ou Rinus Michels.

Não, nada disso.

A emblemática afirmação - dita com o peito cheio - saiu da boca de Bruno Lage, numa tentativa (desesperada) de explicar o porque de confiar que o Benfica vai jogar muito bem.

Isso porque, na mesma conferência (antes de defrontar o Qarabag na Liga dos Campeões), o técnico das águias nunca mencionou a humilde expressão «jogar mal».

Para ele, as suas equipes ora «jogam bem», ora «jogam menos bem».

Assim como Luís Filipe Vieira na tentativa de regressar à presidência encarnada, Lage parece viver mergulhado num mundo paralelo.

Está inerte no planeta das fantasias, onde não há espaço para erros ou equívocos, seja no passado ou presente. Onde, no máximo, é preciso «assumir toda a responsabilidade» para resolver os problemas.

A autocrítica é para poucos. Um raciocínio muito complicado de fazer, porém altamente benéfico e necessário. Basta querer. É mesmo simples.

Não acredito, de todo, que as duas figuras mencionadas neste texto não tenham a capacidade de olhar para o global (leia-se: realidade) e admitir as próprias falhas.

*Bruno Andrade escreve a sua opinião em português do Brasil