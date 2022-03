«DRIBLE DA VACA» é um espaço de Opinião do jornalista Bruno Andrade. Pode seguir o autor no Twitter. O que é o «DRIBLE DA VACA»? Jogada no futebol que ocorre quando o jogador finta o seu adversário tocando a bola por um lado e passando por ele pelo outro.

Não havia zagueiros e nem sequer guarda-redes dentro da área. O gol estava totalmente escancarado. Bastava respirar fundo, empurrar delicadamente a bola para o fundo das redes e então correr para o abraço. O descuidado chute, entretanto, foi para bem longe. Um falhanço.

Fernando Santos desperdiçou uma oportunidade de ouro com Vitinha. Mesmo com tamanha facilidade para marcar, teria sido um golaço. Todo o contexto jogava a favor para a primeira convocação do jogador do FC Porto à seleção portuguesa principal. Mas ainda não foi desta vez.



Mais do que merecida, uma chamada agora do jovem portista seria uma verdadeira tática de mestre - dentro e fora de campo. Pressionado como nunca, o Engenheiro ganharia preciosos pontos com os milhões de críticos espalhados pelo país. Um potencial reflexão de imediato e, poucos dias depois, importante nas bancadas no Dragão.



Destaque da equipe que pratica o melhor futebol hoje em Portugal, Vitinha é praticamente tudo aquilo que a contestada seleção tanto necessita: renovação, juventude, identificação, carisma, emoção e, especialmente, qualidade para explorar.



Escolhas são escolhas. Há que respeitar todas, sem qualquer tipo de censura ou hipocrisia. Fernando Santos optou por outros (bons) nomes na busca pela complicadíssima vaga no Mundial do Qatar. Não é o fim do mundo. A ver se não vai ser o fim da linha.

* Bruno Andrade escreve a sua opinião em Português do Brasil.