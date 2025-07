Uma mãe e um pai perderam os dois filhos - os dois únicos filhos, aliás.

Uma esposa recém-casada perdeu o marido e o pai dos seus três pequenos filhos.

Três crianças perderam prematuramente o pai. Vão crescer com o tormento da ausência da figura paterna.

Alguém em sã consciência acredita que, diante de tamanho sofrimento, eles estiveram preocupados com a presença ou não de Cristiano Ronaldo na despedida a Diogo Jota e André Silva?

O habitual sensacionalismo, por sua vez, esteve sempre alerta. Os fiscais de funeral e abutres de plantão idem. Não piscaram os olhos.

O respeito prontamente deu lugar ao aproveitamento barato. O falso moralismo venceu a empatia.

O que deveria ter sido uma nota de rodapé de jornal passou a ser a manchete principal. Duas emotivas e fatídicas partidas se transformaram num circo midiático.

Aprendi na pele que o luto é muito particular. É dos sentimentos mais íntimos (e confusos) do ser humano.

Com incontáveis manifestações de carinho e afeto, frente a inúmeros casos de compaixão, por que a nossa (!?) necessidade, sobretudo no dia do último adeus, de olhar mais para aquele que não esteve presente?

Há quem queira priorizar e discutir (sem todos os dados, inclusive) o não comparecimemto da figura máxima do futebol português. São escolhas - a sua e a dele.

Prefiro valorizar Rúben Neves. Entrou em campo em lágrimas nos Estados Unidos, atravessou às pressas o Oceano Atlântico e encontrou forças para carregar o caixão do grande amigo em Gondomar. Tudo isso em menos de 24 horas.

No fundo, a verdadeira preferência (humilde desejo, no caso) passa, acima de tudo, por respeitarmos todos a dor alheia. Simples assim.

Uma reflexão sua consigo mesmo, minha comigo mesmo. Muitas vezes o silêncio vale mais do que mil palavras.

*Bruno Andrade escreve a sua opinião em português do Brasil