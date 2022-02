«DRIBLE DA VACA» é um espaço de Opinião do jornalista Bruno Andrade. Pode seguir o autor no Twitter. O que é o «DRIBLE DA VACA»? Jogada no futebol que ocorre quando o jogador finta o seu adversário tocando a bola por um lado e passando por ele pelo outro.



Quem diria, Pep Guardiola e eu temos algo indiscutível em comum: consideramos Bernardo Silva único. Mas as nossas semelhanças, para além do fundo branco dos olhos, do bom gosto por casacos e do meu flerte com a calvice, param por aí.

Ninguém lê melhor o craque português do que o treinador catalão. É preciso ter o conhecimento profundo sobre o jogador e também o dom para dizer, depois de cinco anos juntos, que "Bernardo não joga só o futebol, ele compreende o futebol".

Pensar que Bernardo Silva terminou a temporada passada disposto a sair do Manchester City torna o contexto atual mais impressionante. Permaneceu, (outra vez) se reinventou e passou a ser ainda mais preponderante numa equipe que é um parque de diversões de versatilidade e emoções.

Perto de ter o contrato renovado no clube inglês, o ex-jogador de Benfica e Monaco, também nas palavras de Guardiola, pode jogar em seis posições. Sim, em seis posições. Seis versões distintas. Seis vidas exemplares em campo.

Peço, agora, licença a Guardiola para incluir uma sétima vida (ou versão) ao camisa 20 dos citizens: a de crítico. Compreende, de fato, o futebol. Dentro, mas também fora das quatro linhas. Tem sempre intervenções cirúrgicas, seja para o bem ou para o mal. Não há medo de falar o que pensa.

Não é de hoje que Bernardo Silva é o melhor jogador (e também analista) português. É, acima de tudo, um dos melhores do mundo na atualidade, independentemente da nacionalidade ou posição. Longa vida ao... português!



* Bruno Andrade escreve a sua opinião em Português do Brasil.