De férias. Longe do ambiente de trabalho. Em outra cidade. Em outro país, na verdade. Um contexto totalmente único e distinto. Cinco amigos de longa data novamente juntos. Três na arquibancada, dois em campo. Uma história especial em solo alemão.

António Silva, Tomás Araújo e Tiago Gouveia saíram de Portugal e, sem qualquer receio, vestiram a camisa do PSG em Munique para apoiar os colegas João Neves e Gonçalo Ramos na final da Liga dos Campeões.

Há quem enxergue falta de respeito e profissionalismo em uma nobre atitude de companheirismo. Há, sobretudo, quem prefira o ódio e a revolta ao se deparar com a ingenuidade de um grupo de jovens que, no fundo, tem muito para nos ensinar.

Aquilo que o Benfica uniu, e ainda hoje não separou, é um dos valores mais inegociáveis na vida. Vai muito além do esporte. Não existe rivalidade no mundo que consiga ultrapassar o sentimento de amizade e pertencimento.

Os três jogadores contratualmente ligados aos encarnados não jogaram diante da Inter de Milão, não levantaram a mais cobiçada taça europeia, mas seguramente regressaram para casa com a ideia de dever cumprido.

Fizeram parte, sim, de uma conquista inédita, mesmo não tendo sido campeões com a bola rolando. Gritaram e saltaram com a mesma intensidade daqueles que viram crescer de perto. Continuam a partilhar vitórias, seja aonde for.

*Bruno Andrade escreve a sua opinião em português do Brasil