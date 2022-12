Ninguém gosta de ser substituído. Natural que seja assim. Pior seria uma saída de campo aos risos e gargalhadas. O desabafo no momento da frustração faz parte. É do jogo. É, acima de tudo, da vida. Quem nunca reclamou baixinho diante dos pais depois de uma bronca?



Honestamente, não vejo qualquer problema em Cristiano Ronaldo deixar a partida dizendo "está com uma pressa do c... para me tirar", numa nítida reação de incômodo com Fernando Santos. Estavam longe um do outro. Foi do calor da atmosfera. Não deveria ser motivo para tanta polêmica.



O que me revolta, e muito, é todos os envolvidos, ainda nos bastidores, acreditarem que jornalistas, comentaristas e também torcedores vão engolir a estratégica versão criada logo depois da derrota: que as palavras foram proferidas para um jogador da Coreia do Sul.



Sinceramente, não ligo nem sequer para o querer deste ou daquele de tentar ser mais esperto do que os outros. Mas, para isso, que sejam ao menos mais criativos. Não venham achar que comemos todos gelados com a testa. Que vamos aceitar toda e qualquer história da carochinha.



Sim, Ronaldo também teve um bate-boca com um sul-coreano. É verdade. Mas a picardia aconteceu segundos depois da "crítica" ao treinador. A sequência das imagens na transmissão televisiva ajuda a construir - e provar - a ordem dos fatos. A explicação mais credível está à disposição de todos.



Somos mais inteligentes do que parecemos ser. Felizmente, não vivemos num mundo encantado das mil maravilhas, onde tudo é lindo e perfeito. Onde todos caminham saltitantes e felizes na direção do arco-íris.

* Bruno Andrade escreve a sua opinião em Português do Brasil