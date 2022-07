«DRIBLE DA VACA» é um espaço de Opinião do jornalista Bruno Andrade. Pode seguir o autor no Twitter. O que é o «DRIBLE DA VACA»? Jogada no futebol que ocorre quando o jogador finta o seu adversário tocando a bola por um lado e passando por ele pelo outro.

Quem vive no futebol escuta frequentemente que nenhum jogador ou treinador é maior que o clube. É um código de conduta partilhado sem qualquer tipo de discussão.



Quem vive do futebol sabe, no entanto, que há clubes que, por maiores e mais históricos que sejam, calham às vezes de não merecerem determinados jogadores e treinadores.



O Vitória de Guimarães de hoje (repito: de hoje) não merece ser dirigido por Pepa. Não tem estrutura e organização para ser liderado em campo por um dos nomes mais promissores e corretos do futebol português.



O desligamento de Pepa, apesar de não surpreender, revolta e escancara a falta de profissionalismo que paira em Portugal, o mesmo país que depois fica incomodado e menospreza a (compreensível) saída de Ricardo Soares para o Egito.



Abrir mão de um projeto (?) restando apenas uma semana para o arranque oficial da temporada é desenho perfeito e melancólico do amadorismo nosso de cada dia.



Dai a Pepa o que é e Pepa. Longe, bem longe do atual Vitória de Guimarães.

* Bruno Andrade escreve a sua opinião em Português do Brasil.