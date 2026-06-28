Quando José Saramago se zangou com o governo de Cavaco Silva e bateu com a porta, rumo ao exílio em Lanzarote, comprou uma casa no topo de uma colina.

Da janela, o escritor tinha uma paleta de cores de fazer inveja a qualquer pintor: o verde da natureza, o cinzento das areias vulcânicas e o azul infinito do mar. Era um postal perfeito, mas faltava-lhe algo.

Faltava-lhe aquele pedaço de chão que gritasse «casa».

A solução? Uma oliveira. Uma pequenina oliveira, ainda bebé, que Saramago trouxe do seu Alentejo, numa viagem de avião, dentro de um vaso estoicamente entalado entre as pernas.

Um futuro prémio Nobel a fazer de estufa humana a dez mil metros de altitude é uma imagem deliciosa. Mas vale tudo, quando queremos ter um bocadinho de Portugal connosco.

Ora esta história veio-me à memória quando ontem parámos no Old Lisbon, em Aventura, a meio caminho entre Palm Beach e Miami.

O restaurante respira Portugal por todos os poros, mas o que rouba imediatamente a atenção não é o quadro da Ponte 25 de Abril, nem os azulejos fadistas.

É, lá está, uma imponente oliveira plantada bem no centro da sala, a espalhar os seus ramos sobre as mesas como quem abraça os clientes.

Ao contrário da árvore de Saramago, que viajou em classe turística, esta - encontrada também no Alentejo - veio de barco, já adulta e de raízes feitas.

Uma emigrante de peso, literalmente.

O propósito, contudo, é exatamente o mesmo. Tal como o escritor em Lanzarote, também o Old Lisbon sentiu que lhe faltava alguma coisa que gritasse «casa».

Alguma coisa que transportasse a memória das pessoas para Portugal, mesmo antes do cheiro a alho e azeite ou do sabor do bacalhau chegarem à mesa.

E, pensando bem, fará todo o sentido.

Podemos exportar a saudade, o fado e a gastronomia, mas haverá, no meio de tudo isto, alguma coisa mais teimosamente portuguesa do que uma oliveira?