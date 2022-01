«DRIBLE DA VACA» é um espaço de Opinião do jornalista Bruno Andrade. Pode seguir o autor no Twitter. O que é o «DRIBLE DA VACA»? Jogada no futebol que ocorre quando o jogador finta o seu adversário tocando a bola por um lado e passando por ele pelo outro.



O clima de ódio dentro do futebol há anos deixou de ser o reflexo da sociedade. É o reflexo do próprio futebol. É o reflexo do torcedor cada vez mais empoderado que se acha no direito de perseguir, ameaçar e humilhar os mais variados intervenientes de um esporte (ainda) apaixonante.



Independentemente da responsabilidade, da função e da conta bancária, há sempre um ser humano atrás do profissional. Há, acima de tudo, uma família. São todos inocentes atingidos por uma avalanche ininterrupta de estupidez e falta do que fazer.



Existe uma diferença gritante entre pressionar e importunar. Entre criticar e insultar. A fúria nas redes sociais, potencializada pelo tempo ocioso (ou odioso) gerado pela pandemia, tem destroçado a saúde mental daqueles que erram e acertam como qualquer outra pessoa.



A depressão atinge a todos, até mesmo os atletas de alto nível, sem pedir licença ou bater à porta. Não é nada combinado. Quando chega, chega com tudo. É avassalador. Você, caro(a) instigador(a), tem muita culpa no cartório. A sentença não é solteira.



Josip Ilicic (Atalanta), Ramires (ex-Benfica e Chelsea), Guillermo Celis (ex-Benfica), Nilmar (ex-Internacional, Corinthians e Lyon) e, especialmente, Santiago Morro García (ex-Nacional do Uruguai), que acabou por tirar a própria vida no começo de 2021. São casos e mais casos de crise mental.



Cada vez mais, e bem, os clubes têm investido em suporte e acompanhamento psicológico. Mas é um longo e árduo trabalho, num caminho esburacado e repleto de obstáculos, muitos deles fantasiados de torcedores que, dia após dias, passam de insignificantes a significativos.



Todos temos deveres e obrigações na luta constante por um futebol melhor e mais leve, dentro e, sobretudo, fora de campo. Não vale tudo no futebol. Não vale tudo nas redes sociais. Vamos viver e, não menos importante, deixar viver.

* Bruno Andrade escreve a sua opinião em Português do Brasil.