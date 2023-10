A esta hora, provavelmente, já muitas das reações iniciais ao sorteio da Liga dos Campeões foram postas em causa.

Parece óbvio, agora, que o grupo de Benfica não era tão fácil, que o do FC Porto teria um claro favorito - e talvez menos equilíbrio do que se dizia - e que o Sporting de Braga…. bem, que o Sporting de Braga talvez tivesse uma palavra a dizer.

As contas habituais apontam para os dez pontos como objetivo mínimo para passar aos oitavos-de-final. Com quatro jornadas pela frente, ainda tudo é possível. Ou, como disse António Silva: «sabemos que só dependemos de nós para passar».

A matemática diz isso. Mas também demonstra que as duas derrotas do Benfica colocaram no zero a margem de erro. Se poderia ser aceitável, inicialmente, perder em Milão com o finalista vencido da última edição da prova, já a derrota caseira com o Salzburgo rompeu com todas as previsões. Agora é preciso inverter a lógica: mostrar que é possível ganhar duas partidas seguidas à equipa que mais cresceu em Espanha nos últimos anos.

Hoje já é fácil reconhecer que esta Real Sociedad joga muito. Já se sabe quem são Alex Remiro, Le Normand, Merino, Brais Mendez ou Oyarzabal. Já se fala numa ‘máquina’ futebolística, com identidade e garra.

É uma boa equipa. Tem tudo isso, elevado ao Kubo. Mas não é imbatível.

O Benfica tem dois problemas maiores do que a qualidade da Real: a urgência dos pontos e a demora na assertividade. Roger Schmidt parece ter mais dúvidas do que há um ano, a ansiedade dos adeptos não ajuda, encadear vitórias é fundamental para serenar e estabilizar. Como diz Roberto Martínez, em relação à Seleção Nacional, para ter «clareza».

Ao Benfica não resta outra opção do que procurar somar seis pontos com a Real Sociedad – as contas que se fariam de início em relação ao Salzburgo – pontuar (no mínimo) na receção ao Inter e fechar a fase de grupos, na Áustria, com uma correção do manancial de erros com que a iniciou - ganhando.

Fácil? Claro que não. Possível? Lógico que sim. Mas a hora é agora. Hora de Campeões!

Já o FC Porto simplificou o caminho abrindo a prova com uma vitória sobre o Shakhtar Donetsk, na Alemanha. Sendo certo que podia ter sido mais feliz com o Barcelona, este grupo estava ‘destinado’ a ser catalão. Talvez fanfarrão, Joan Soler, dirigente do Barça, disse que tinham «a obrigação de ganhar todos os jogos»! Ainda podem ser surpreendidos, claro, mas, se não aconteceu no Dragão, dificilmente acontecerá.

O Porto tem de ser… Porto, de Champions. Fazer seis pontos com o Antuérpia, respeitando o adversário, sem sobranceria, mas mostrando o que vale. Se tiver nove pontos com dois jogos pela frente, a qualificação há de acontecer.

Falta mencionar o Sporting de Braga, que recebe o ‘senhor’ da Europa, a ‘realeza’ da Champions, o aristocrata na Taça dos Campeões, o ‘dono’ do museu da UEFA. Tudo isso, sim, mas… uma equipa de futebol.

Os ‘Guerreiros’ de Artur Jorge, que podiam ter sido mais felizes na receção ao Nápoles e já ganharam vantagem ao Union, em Berlim, podem bater o pé ao Real Madrid.

Para os espanhóis, este jogo é um aquecimento para o clássico do fim de semana com o Barcelona – basta ver quantas perguntas foram feitas a Ancelotti sobre a arbitragem em Espanha na véspera de uma partida da Champions…

É deixá-los discutir os seus casos ‘Negreiras’ e admirar a estética da ‘Pedreira’ como se o jogo já estivesse ganho e tentar provar que estão enganados!

O Braga nada tem a perder! Se toda a gente dizia, ao ver o grupo, que o lógico era lutar pelo terceiro lugar para ir à Liga Europa, então que o façam a cada jogo, em todos os jogos. Quem sabe o que pode acontecer?

À terceira jornada, na Champions, tem mesmo de se jogar a sério.

Não sei se já disse… 20h00… Hora de campeões!

‘Livre de letra’ é o espaço de opinião de Rui Loura, editor-geral do Maisfutebol.