Os chamados hydration breaks no Mundial de 2026 foram apresentados oficialmente como uma medida de proteção da saúde dos atletas, especialmente em jogos disputados sob temperaturas elevadas. À luz da explicação institucional da FIFA, e como refere a justificação oficial amplamente debatida, a medida visa garantir condições mínimas de segurança fisiológica num calendário competitivo cada vez mais exigente.

Do ponto de vista da saúde desportiva, a medida não é irrelevante. A gestão da desidratação, da fadiga térmica e da performance em condições extremas é um tema sério na medicina desportiva moderna. Ainda assim, a questão central não se esgota na fisiologia dos jogadores.

O ponto estrutural está na economia do tempo de transmissão. O Mundial 2026 é também um dos maiores produtos mediáticos do planeta, onde cada minuto de transmissão tem valor publicitário e cada interrupção pode ser reconfigurada como espaço comercial adicional.

Os hydration breaks introduzem um novo tipo de pausa regulada que pode, na prática, criar condições adicionais para valorização do inventário publicitário. Em ambientes de televisão tradicional e sobretudo de streaming, onde a monetização é cada vez mais segmentada e dinâmica, estas interrupções podem ser integradas em estratégias de publicidade programática, ativações de marca ou reforço de patrocínios.

Independentemente da intenção original, o efeito económico é relevante: mais interrupções significam mais momentos de exposição do espectador. E mais momentos de exposição significam maior capacidade de monetização, especialmente num ecossistema onde as receitas televisivas e digitais são estruturais para o modelo financeiro do futebol global.

A justificação da FIFA assenta na proteção da saúde dos atletas, uma dimensão que não deve ser desvalorizada. Ainda assim, é razoável reconhecer que o desenho das regras de competição raramente é neutro do ponto de vista económico. A fronteira entre bem-estar e eficiência comercial tornou-se progressivamente mais ténue.

Em última análise, os hydration breaks podem ser simultaneamente duas coisas: uma resposta legítima às exigências climáticas e fisiológicas do futebol moderno e um mecanismo que contribui, ainda que de forma indireta, para reforçar a eficiência económica de um produto desportivo global altamente monetizado. O que está em causa não é opor leituras, mas reconhecer que ambas coexistem num sistema em que o jogo já não é apenas jogo.

João Rodrigues dos Santos, Professor de Economia do Desporto e Coordenador Científico da área de Economia e Gestão da Universidade Europeia.