O Benfica é o dono da maior massa associativa, o FC Porto é o mais bem-sucedido na Europa e o Sporting é o mais vitorioso nos últimos cinco anos. Entretanto, em Portugal, há uma poderosa quarta corrente esportiva: a Insinuação Futebol Clube.

Vez ou outra, a depender obviamente do desenrolar da temporada, as três primeiras forças integram (direta ou indiretamente) a mais impactante e midiática instituição do futebol português, cujo lema é lançar sempre suspeitas e quase nunca trazer provas.

As suspeições públicas não têm cor. Carecem de filtros e sustentação. São disparadas ao sabor do vento. É a típica conversa de tasca, prontamente abraçada e catapultada pela opinião pública. Ora pelos adeptos, ora pela Comunicação Social.

Caso houvesse um hino, a Insinuação Futebol Clube seguramente cantaria em alto e bom som, com sangue nos olhos, os seguintes refrões: "É óbvio que é isso (...) Está na cara de todos o que está a acontecer (...) Alguém tem dúvidas de que não é isso?".

Não é de hoje que o futebol português está inundado de pura incompetência e falsos moralistas, seja na arbitragem ou nas principais instituições. Paladinos da justiça que muitas vezes têm telhados de vidro e, por isso, preferem ficar apenas pelas meias-verdades.

Sou - e serei sempre - a favor da avaliação crítica de todos os intervenientes do futebol. Na taberna, nos jornais ou na televisão, tanto faz. Acima de tudo, sou - e serei sempre - contra as insinuações públicas sem qualquer comprovação fundamentada

A tão sonhada e necessária "verdade desportiva", frequentemente dita, precisa urgentemente de provas. De testemunhos. De evidências claras. Caso contrário, vamos continuar reféns dos erros (!?) alheios.