O Atlético de Madrid nunca tratou João Félix como um jogador de 120 milhões de euros. João Félix, por sua vez, nunca se portou como um jogador de 120 milhões de euros. Simples assim.



A explicação para o casamento fadado ao fracasso antes mesmo de os noivos subirem ao altar não é nenhum bicho de sete cabeças: João Félix, quando foi vendido pelo Benfica, não era um jogador de 120 milhões de euros.



Sim, Diego Simeone tem grande parcela de culpa no cartório. Não conseguiu, mesmo depois de quase quatro temporadas, extrair o melhor de um atacante com enorme qualidade e características únicas.



Honestamente, o próprio João Félix não fica muito atrás na fila da responsabilidade pelo insucesso. Até fez boas exibições, mas nunca convenceu e poucas vezes demonstrou ser verdadeiramente um acima da média. Por enquanto.



O contexto atual surpreende um total de zero pessoas. Há muito potencial e, especialmente, um longo caminho de evolução e consolidação pela frente. O português pode, sim, atingir o posto de melhores do mundo, mas, claramente, não vai ser nos colchoneros.



Qual é a lição aprendida por João Félix? Atirar o colete ao chão não diz tudo, mas é uma resposta significativa. Qual é a nossa lição? Nem sempre a melhor oferta financeira é a melhor oferta de jogo. Que sirva de exemplo para outros jovens promissores.

* Bruno Andrade escreve a sua opinião em Português do Brasil