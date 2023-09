Sérgio Conceição não tem dupla personalidade, mas é um personagem ímpar de dupla interpretação. É muito fácil (e obrigatório) exaltar e criticar o treinador do FC Porto, e tudo isso na mesma intensidade que ele, por sua vez, coloca dentro de campo.

Não tenho qualquer problema em rasgar elogios para o histórico indelével dentro do clube azul e branco e também as diversas entrevistas de altíssimo nível, como, por exemplo, aconteceu agora depois de 37 dias de silêncio. No geral, foram 30 minutos de excelência.

Excluindo a explicação (?) sobre a polêmica expulsão na Supertaça contra o Benfica, Conceição abordou abertamente todos os assuntos. Olho no olho. Frontal. Como de costume, não fugiu aos temas, nem mesmo os mais delicados.

Mas nem tudo são flores. Não é porque fez o básico (ouvir e responder, independentemente de agradar A ou B) que vou ignorar as frequentes falhas de conduta (leia-se: expulsões). É impossível desassociar o passado do presente. Caminham de mãos dadas.

Hoje, obviamente o foco está em cima da aula de comunicação no Olival. Ponto. Amanhã, caso seja necessário, volto ao registro de reprovar - sempre com respeito - qualquer eventual problema disciplinar do treinador.

A genuinidade é, sem dúvida, uma característica que Sérgio Conceição e eu temos em comum. Erramos e acertamos. Mordemos e assopramos. Cada um sabe perfeitamente a conta que precisa pagar por tudo isso ao fim de cada mês.

*Bruno Andrade escreve a sua opinião em Português do Brasil