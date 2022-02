«DRIBLE DA VACA» é um espaço de Opinião do jornalista Bruno Andrade. Pode seguir o autor no Twitter. O que é o «DRIBLE DA VACA»? Jogada no futebol que ocorre quando o jogador finta o seu adversário tocando a bola por um lado e passando por ele pelo outro.

"Aqui é a primária e aquilo é a universidade".

Assim Ruben Amorim tirou um piano das costas e lançou o primeiro jogo diante do Manchester City, que, como previsto, até por quem começou agora a andar no ensino básico, acabou com uma inferioridade quase que absoluta do Sporting.

Num primeiro olhar, houve aquele que pensou que o treinador exagerou na declaração. Demasiado pessimista, talvez. Nada disso. Escolheu as palavras na perfeição. Sabia do impacto delas no dia seguinte.

Dito e feito. A comunicação social abocanhou, e bem, a isca lançada por Amorim, tendo destacado depois da partida, entre manchetes e comentários, alguns termos relacionados à aprendizagem: grande lição, masterclass, retidos na primária, mestrado mundial, entre outros.

Antecipar (com inteligência) o que poderia vir afastou o Sporting de ler e ouvir tudo aquilo que Benfica e FC Porto foram confrontados, em alguns casos de forma desrespeituosa, quando goleados na mesma edição das Liga dos Campeões por Bayern e Liverpool, respectivamente.

Ninguém lembrou (?) de falar em "vergonha" "desastre", "descalabro", "humilhação", "vexame" e "ridicularizados" ao abordar o baile orquestrado por Pep Guardiola, Bernardo Silva e companhia em Alvalade.

Num português brilhante ou num inglês macarrónico, tanto faz, o importante é passar a mensagem. Nisso, Ruben Amorim é um verdadeiro professor.